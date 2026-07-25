Kênh tin tức ABC News của Australia hôm 24/7 dẫn lời Tim Hawkins, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết con tàu bị các lực lượng Washington vô hiệu hóa ở Vịnh Oman có tên M/T Lavine và tàu đã cố vượt lệnh phong tỏa hải quân đến 4 lần.

Các binh sĩ Mỹ ngồi trên trực thăng theo dõi tàu hàng gần eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Ông Hawkins cho hay: “Thủy thủ đoàn của tàu M/T Lavine đã nhận được lời cảnh báo và không tuân theo mệnh lệnh. Quân Mỹ đã phải khai hỏa vào phòng động cơ của tàu. Đây là tàu thương mại thứ 2 bị chúng tôi vô hiệu hóa từ khi tái áp đặt phong tỏa hải quân”.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng của thủy thủ đoàn tàu M/T Lavine.

Liên Hợp Quốc muốn eo biển Bab al-Mandeb khai thông

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Al Jazeera ngày 25/7, quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) Stephane Dujarric nói Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã bày tỏ “sự quan ngại sâu sắc” về việc lực lượng vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen thời gian qua đã nối lại các cuộc tấn công vào tàu hàng ở Biển Đỏ.

Ông Dujarric phát biểu: “Tổng Thư ký Guterres nhận định những cuộc tấn công như vậy có thể đẩy Yemen lún sâu hơn vào xung đột khu vực và làm suy yếu triển vọng hòa bình cũng như gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, nhân đạo và môi trường. Quyền tự do hàng hải quốc tế trong và xung quanh eo biển Bab al-Mandeb phải được khôi phục hoàn toàn”.

Căng thẳng ở Biển Đỏ đã bùng phát trở lại sau khi lực lượng Houthi hôm 20/7 tuyên bố “cấm vận hàng hải” ở Biển Đỏ đối với Ảrập Xêút dựa trên nguyên tắc "ăn miếng trả miếng". Đến ngày 24/7, Houthi cáo buộc Riyadh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Hodeidah ở miền tây Yemen.