Theo WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 24/7 đã thông báo về việc triển khai máy bay không người lái (UAV) để tập kích căn cứ quân sự Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait.

"Chiến dịch được thực hiện dưới mật danh 'Ya Aba Saleh Al-Mahdi Adrikni' bằng các máy UAV tự sát hạng nặng thế hệ mới. Cuộc tấn công đã gây ra hàng loạt vụ nổ, phá hủy hoàn toàn một kho chứa đạn lớn và nhiều nhà ở bên trong căn cứ của đối thủ", IRGC thông tin.

Iran phóng tên lửa tấn công các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh. Ảnh: WANA

Ngoài căn cứ tại Kuwait, IRGC cũng xác nhận việc tấn công một trung tâm dữ liệu của tập đoàn Amazon tại Bahrain. Phía Iran cáo buộc cơ sở này được dùng để cung cấp thông tin tình báo quân sự cho quân đội Mỹ.

Trong tuyên bố, IRGC khẳng định quân đội Lầu Năm Góc đã chịu tổn thất nặng nề tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các kênh truyền thông điều tra thương vong thực sự của quân đội Mỹ. "Washington rõ ràng đã che dấu thông tin về thương vọng của binh sĩ Mỹ với công chúng", IRGC nhấn mạnh.

Cùng ngày, IRGC cũng kêu gọi người dân tại các quốc gia Vùng Vịnh cần tránh xa các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời trình báo về bất kỳ tòa nhà nào bị cho là đang được sử dụng làm nơi trú đóng bí mật của quân đội Mỹ.

"Theo các thông tin tình báo, nhiều sĩ quan và binh sĩ Mỹ đã rời các căn cứ quân sự để chuyển tới các tòa nhà trong khu vực đô thị, từ đó tổ chức các trung tâm chỉ huy bí mật. Người dân Vùng Vịnh cần giữ khoảng cách ít nhất 500m với các tòa nhà bị nghi ngờ để đảm bảo an toàn", thông báo của IRGC nêu rõ.