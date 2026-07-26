Tàu Iran. Ảnh: WANA

Theo hãng tin WANA, vụ tấn công đã gây ra một vụ nổ trên tàu, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và một người khác bị thương. Tehran cáo buộc hành động này là sự vi phạm Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và là một hành động gây hấn có nguy cơ leo thang và mở rộng phạm vi của cuộc xung đột đang diễn ra.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết vụ tấn công vào tàu thương mại Iran bằng máy bay không người lái (UAV) đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận hôm 25/7 và phản ánh sự tiếp tục "lập trường thù địch và vô cớ" của Kiev đối với Tehran.

Khẳng định rằng Iran chưa bao giờ là một bên tham gia xung đột Nga - Ukraine, Tehran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các quốc gia châu Âu và cộng đồng quốc tế thừa nhận việc Ukraine tấn công một tàu thương mại dân sự là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời là một nỗ lực nguy hiểm nhằm mở rộng chiến sự và làm gia tăng bất ổn trên toàn khu vực.

Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi tất cả các bên quan tâm đến hòa bình và an ninh tại Đông Âu buộc giới lãnh đạo Ukraine phải chịu trách nhiệm về "hành động mang tính khiêu khích này".

Kết thúc tuyên bố, Iran khẳng định nước này có quyền bảo vệ các lợi ích và an ninh quốc gia của mình theo những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, kể cả quyền tự vệ vốn có. Iran đồng thời cảnh báo Ukraine và các nước hậu thuẫn Kiev sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những hậu quả phát sinh từ "cuộc phiêu lưu quân sự" này.

Theo RT, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong các cuộc xung đột, cụ thể là bằng cách cung cấp cho Moscow nhiều loại UAV và tên lửa.

Mặc dù Nga và Iran chưa bao giờ che giấu mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước, vốn được điều chỉnh bằng các thỏa thuận song phương, nhưng cả hai đều bác bỏ các cáo buộc của Ukraine về việc vận chuyển vũ khí quy mô lớn.

Dù UAV Geran-2 của Nga và Shahed-136 của Iran có nhiều điểm tương đồng, nhưng cả hai mẫu UAV này cũng như nhiều dòng UAV tương tự đang được nhiều quốc gia triển khai, bao gồm cả Mỹ trong những năm gần đây. Chúng đều được cho lấy cảm hứng từ mẫu UAV Dornier DAR do Tây Đức phát triển vào giữa những năm 1980.

Giới lãnh đạo Ukraine cho biết đã đạt được các thỏa thuận với một số quốc gia Vùng Vịnh nhằm cung cấp chuyên gia và công nghệ để đối phó với UAV của Iran. Đổi lại, Kiev kỳ vọng sẽ nhận được thêm các hệ thống phòng không và đạn dược từ các đối tác này.