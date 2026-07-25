Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đã hé lộ về các kịch bản nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, đồng thời bình luận về thông tin Nga và Trung Quốc đang hỗ trợ Iran.

"Chúng tôi có nhiều lựa chọn. Phương án đầu tiên là tiếp tục duy trì sức ép quân sự như hiện tại, hoặc thậm chí là tăng cường hơn nữa. Tuy vậy, việc này sẽ phá hủy mọi thứ, nên phương án tốt hơn là đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Trump khẳng định Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán và Iran đang thể hiện thái độ "ngày càng nghiêm túc hơn".

"Tôi nghĩ Iran đang trở nên nghiêm túc hơn trong việc đàm phán vì những lý do hiển nhiên. Chúng tôi vẫn đang trao đổi với họ, nhưng điều này không có nghĩa là hai bên sẽ nhanh chóng đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi không vội vàng và phải làm mọi thứ thật chuẩn xác", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi ai đang đại diện cho Mỹ tham gia các cuộc tiếp xúc với Iran, ông Trump trả lời: "Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và gần như tất cả mọi quan chức".

Cũng theo Tổng thống Trump, ông không có thông tin nào về việc Nga và Trung Quốc đang hỗ trợ Iran, cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Tehran sẽ "rất bất lợi" đối với hai quốc gia này.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã khẳng định trong cuộc gặp tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Iran. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đưa ra cam kết tương tự, bất chấp cuộc xung đột Ukraine. Theo quan điểm của tôi, Nga và Trung Quốc không hỗ trợ Iran, bởi điều đó chỉ mang lại bất lợi cho họ", ông Trump lập luận.

Căng thẳng Biển Đỏ leo thang

Theo Al Jazeera, tình hình Biển Đỏ đang có dấu hiệu leo thang sau khi lực lượng Houthi ngày 24/7 tố Ảrập Xêút tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tỉnh Hodeidah ở miền Tây Yemen.

Quân đội Ảrập Xêút sau đó đã xác nhận lại thông tin này, nhấn mạnh rằng cuộc không kích chỉ nhắm vào các cơ sở của Houthi, và là phản ứng với việc lực lượng này tấn công một tàu ở Biển Đỏ vào ngày Thứ Sáu.

"Các cuộc tấn công của Houthi trên Biển Đỏ là hành động hèn nhát và liều lĩnh. Nếu vẫn tiếp tục các hành động gây hấn, họ sẽ phải đối mặt với sự đáp trả không khoan nhượng", Thiếu tướng Turki al-Malki cho biết.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, động thái của Houthi và Ảrập Xêút không chỉ mở thêm một mặt trận mới ở Trung Đông, mà còn tạo nguy cơ làm tê liệt một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới là Bab el-Mandeb.