Theo hãng tin WANA, Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami ngày 16/8 đã khẳng định tầm quan trọng của eo biển Hormuz trong việc kết thúc xung đột, nhấn mạnh rằng Tehran sẽ bảo vệ tuyến hàng hải này bằng mọi năng lực hiện có.

"Eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái cũ. Chúng tôi đã nhận thức rõ được giá trị của tuyến hàng hải này và mọi chi phí bỏ ra để bảo vệ tài sản chiến lược này đều xứng đáng. Iran sẽ tận dụng lợi thế ở Hormuz để chấm dứt xung đột và loại bỏ các nguy cơ trong tương lai", ông Hatami cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Hatami, cuộc xung đột hiện nay đã làm lung lay ưu thế quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các quốc gia trong khu vực tìm kiếm những phương án độc lập hơn để bảo đảm an ninh.

Tư lệnh Lục quân Iran Amir Hatami. Ảnh: WANA

"Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ đưa lực lượng trở lại Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman hay eo biển Hormuz trong tương lai. Các căn cứ của Washington tại Vùng Vịnh cũng sẽ không thể hoạt động như xưa", ông Hatami nói.

Khi được hỏi về các tàu chiến của Mỹ trong khu vực, tư lệnh Iran khẳng định quân đội nước này đã đánh trúng tàu sân bay USS Abraham Lincoln ít nhất một lần. Cuộc tấn công này khiến mẫu hạm của Washington không thể triển khai máy bay chiến đấu trong một thời gian.

Trong tuyên bố của mình, ông Hatami cũng công bố khoản tiền thưởng 30.000 USD (khoảng 5 tỷ rial Iran) cho bất kỳ ai bắt giữ hoặc bắn hạ một binh sĩ Mỹ. Đặc biệt, mức thưởng sẽ tăng lên gấp đôi nếu người thực hiện là phụ nữ.

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, đã có 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột Trung Đông kể từ tháng 2, nhưng tất cả trường hợp này đều xảy ra bên ngoài lãnh thổ Iran.