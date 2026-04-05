Theo CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/4 thông báo rằng quân đội Iran đã phá hủy 3 máy bay quân sự của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn chiến dịch giải cứu phi công của đối thủ.

"Lực lượng Hàng không vũ trụ, Lục quân, các Đơn vị nhân dân, lực lượng Basij và Bộ chỉ huy Cảnh sát đã cùng phối hợp để bắn hạ các máy bay của đối thủ", IRGC thông tin.

Hình ảnh được cho là xác máy bay quân sự Mỹ do Iran đăng tải. Video: CNN

Trong khi đó, đại diện Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tiết lộ rằng 3 máy bay của Mỹ bị bắn rơi bao gồm 1 vận tải cơ C-130 và 2 trực thăng Black Hawk. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sau đó cũng đăng tải hình ảnh về các mảnh vỡ kim loại cháy đen được cho là thuộc về các máy bay Mỹ.

Hãng thông tấn Fars của Iran gọi việc 3 máy bay bị bắn rơi là "bằng chứng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump", nhấn mạnh rằng Washington đang chịu tổn thất lớn trong cuộc xung đột.

Ngược lại, tờ New York Times đã dẫn lời các quan chức Mỹ, giải thích rằng 2 máy bay vận tải làm nhiệm vụ đưa phi công và đội giải cứu ra khỏi Iran đã gặp một số trục trặc. Lầu Năm Góc sau đó quyết định gửi thêm 3 máy bay khác tới hiện trường để di tản toàn bộ binh lính. "Các chỉ huy quân đội đã quyết định cho nổ tung các máy bay gặp sự cố thay vì để chúng rơi vào tay đối thủ", nguồn tin của New York Times cho biết.

Trước đó, Tổng thống Trump đã xác nhận việc phi công thứ 2 của máy bay F-15E bị Iran bắn rơi đã an toàn, mô tả chiến dịch giải cứu là "táo bạo chưa từng có".