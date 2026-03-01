Israel tấn công Tehran. Video: IDF

Theo báo JPost, một khi ưu thế trên không được thiết lập, Mỹ và Israel sẽ có thêm khả năng hỗ trợ những người biểu tình chống chính quyền Iran. Ngoài ra, khả năng nhắm vào nhiều mục tiêu hơn nữa của Mỹ và Israel sẽ liên tục tăng theo cấp số nhân.

Trước xu hướng đó, lúc 10h15 giờ địa phương sáng nay (1/3), Không quân Israel đã phát động đợt tấn công lớn đầu tiên vào các mục tiêu cụ thể thuộc chính quyền Iran ở Tehran.

Israel cho biết tính tới hiện tại, các cuộc tấn công có chọn lọc đã nhằm vào Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, các quan chức cấp cao khác cũng như các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Tuy nhiên, khả năng nhắm vào quyền lực của chính quyền ở Tehran trên phạm vi rộng hơn vẫn còn hạn chế.

IDF cho hay, quân đội Israel đã thả 1.200 quả bom xuống các mục tiêu Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Tối 28/2, IDF đã huy động 200 máy bay oanh tạc 500 mục tiêu thuộc Iran.

Cũng trong sáng 1/3, Mỹ tuyên bố đã tập kích 900 mục tiêu Iran.

Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội X, quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công của nước này đã làm 40 chỉ huy cấp cao Iran, gồm cả Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Abdolrahim Mousavi thiệt mạng. IDF cũng thông báo đã phá hủy phần lớn hệ thống phòng không ở miền tây và miền trung Iran.