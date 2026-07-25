Hãng thông tấn CNN dẫn thông tin từ Cơ quan giao thông vận tải Ảrập Xêút cho biết tàu dân sự NCC MASA đã hứng chịu hư hại nhẹ ở phần thân tàu sau cuộc tấn công xảy ra hôm 24/7 ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn “vẫn an toàn và con tàu tiếp tục hành trình”.

Tàu hàng ở eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng của Ảrập Xêút được ghi nhận trong tuần này. Hôm 22/7, tàu hàng Encelia treo cờ Ảrập Xêút khi đi qua Biển Đỏ cũng bị tập kích “bởi một loại đạn không xác định”.

Căng thẳng ở Biển Đỏ đã bùng phát trở lại sau khi lực lượng Houthi hồi đầu tuần tuyên bố phong tỏa Biển Đỏ đối với Ảrập Xêút. Theo tuyên bố của nhóm vũ trang này, Riyadh đã áp đặt “cuộc cấm vận bất công trong gần 12 năm và phong tỏa toàn diện đối với các cảng và sân bay của Yemen bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không”.

Ông Trump nói Mỹ vẫn đối thoại với Iran

Hãng thông tấn Al Jazeera cho hay trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran “vẫn đang đối thoại với Mỹ và ông sẵn sàng lắng nghe”.

“Họ (Iran) đang thảo luận với chúng tôi. Họ muốn thực hiện một thỏa thuận. Tôi không nghĩ họ đã sẵn sàng. Tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc nhưng tôi sẵn sàng lắng nghe. Nhưng họ không thể có vũ khí hạt nhân”, ông Trump nhấn mạnh.