Ngoại trưởng Iran Araqchi. Ảnh: Tasnim

Theo Tasnim, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên của hãng tin Al Jazeera ngày 7/2, ông Araqchi đề cập đến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ được tổ chức gián tiếp tại Muscat, Oman một ngày trước đó. Nhà ngoại giao Iran cho hay, các cuộc đàm phán với Washington đã khởi đầu tốt đẹp nhưng ông nhấn mạnh con đường để xây dựng lòng tin còn rất dài.

Ông Abbas Araqchi lưu ý, các cuộc đàm phán với Mỹ là gián tiếp và chỉ giới hạn ở vấn đề hạt nhân. Ông nhấn mạnh việc làm giàu uranium là quyền không thể tranh cãi của Iran và phải được tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng ngay cả các cuộc oanh tạc quân sự cũng không thể phá hủy khả năng của Iran.

Quan chức Iran này lưu ý, việc làm giàu uranium ở mức 0% nằm ngoài phạm vi đàm phán. Ông khẳng định ngành công nghiệp tên lửa của Iran chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là chủ đề của các cuộc đàm phán vì nó là một vấn đề quốc phòng.

Ngoại trưởng Araqchi cho hay, Iran không nao núng trước các hoạt động triển khai quân sự trong vùng. Tehran ưu tiên ngoại giao nhưng vẫn chuẩn bị cho một cuộc chiến và có khả năng bảo vệ nền độc lập và phẩm giá của mình.

Hôm nay (8/2), phát biểu tại một hội nghị về chính sách đối ngoại và lịch sử quan hệ quốc tế được tổ chức tại Tehran, ông Araqchi cho biết Iran đã phải trả giá đắt để duy trì chương trình hạt nhân hòa bình và các hoạt động làm giàu uranium. Ông nhấn mạnh không ai có quyền ra lệnh cho Iran về những gì nước này nên hoặc không nên sở hữu và việc làm giàu uranium là quyền hợp pháp của Iran, là vấn đề nội bộ của nước này.