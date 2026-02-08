Video: FSB

Hãng RT dẫn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết, nghi phạm nổ súng bị bắt giữ ở Dubai với sự hỗ trợ của chính quyền Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất.

Phó cục trưởng thứ nhất của Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) - tướng Vladimir Alekseev đã bị bắn 3 phát vào lưng ở bên ngoài nhà riêng, phía tây thủ đô Moscow hôm 6/2. Quan chức cấp cao này đã được đưa tới bệnh viện và qua cơn nguy kịch.

FSB hôm nay (8/2) ra tuyên bố với nội dung, nghi phạm nổ súng được xác định là công dân Nga 65 tuổi Lyubomir Korba. Tên này đã bị bắt giữ tại Dubai và được bàn giao cho Nga. Hai đồng phạm trong vụ việc cũng được xác định là Viktor Vasin, 66 tuổi, người Nga bị bắt tại Moscow và Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi đã trốn sang Ukraine.

FSB đã công bố một video dường như cho thấy nghi phạm nổ súng rời khỏi tòa nhà - nơi xảy ra vụ tấn công và vứt bỏ một khẩu súng lục có gắn bộ giảm thanh xuống tuyết trước khi lên xe buýt. Một đoạn clip khác cho thấy các nhân viên FSB hộ tống một nghi phạm có khuôn mặt bị làm mờ từ một chiếc máy bay.

Bình luận về vụ ám sát hụt, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gọi đó là một “hành động khủng bố” của Ukraine nhằm phá vỡ tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga khẳng định rằng Kiev không liên quan gì đến vụ tấn công.

Tướng Alekseev, 64 tuổi, là một trong những quan chức tình báo quân sự cấp cao nhất của Nga. Ông giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất của GRU từ năm 2011. Năm 2017, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước.