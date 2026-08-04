Tờ New York Times đưa tin theo thỏa thuận tiềm năng trên, các tàu đi vào Vịnh Ba Tư sẽ đi qua một tuyến hàng hải do Iran kiểm soát, nằm sát bờ biển của nước này. Trong khi đó, các tàu rời Vịnh Ba Tư sẽ đi theo tuyến hàng hải nằm gần bờ biển Oman.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Institute for the Study of War

Các quan chức Iran cho biết sẽ không thu phí quá cảnh, nhưng sẽ áp dụng một khoản phí dịch vụ nhằm chi trả cho các tác động môi trường, công tác bảo đảm an ninh đối với tàu hàng và tàu chở dầu cũng như chi phí nhân sự. Theo các quan chức này, nguồn thu từ khoản phí sẽ được Iran và Oman chia đều.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói thông tin từ phía Iran "không chính xác", khẳng định bất kỳ tuyến hàng hải "tạm thời" nào qua eo biển Hormuz cũng sẽ không cần sự chấp thuận của Iran và không phát sinh phí quá cảnh.

Theo New York Times, một số quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tỏ ra hoài nghi về đề xuất trên, lo ngại nó có thể bị xem là một sự nhượng bộ đối với Tehran. Trong khi đó, một số quan chức Iran cũng đặt câu hỏi liệu thỏa thuận có thể vận hành đúng như kỳ vọng và ngăn chặn được nguy cơ Mỹ tiến hành thêm một đợt tấn công khác hay không.

Theo báo Telegraph, nếu Iran và Oman đạt thỏa thuận tái mở eo biển Hormuz, tàu thuyền có thể lưu thông trở lại, giải quyết vấn đề lớn nhất Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gặp phải kể từ chiến dịch quân sự chốn Iran do ông phát động cùng với Israel hồi tháng 2. Tuy nhiên, với Washington, cái giá phải trả có thể rất lớn khi Iran sẽ có khả năng kiểm soát tuyến đường thủy chiến lược này nhiều hơn so với trước khi chiến sự nổ ra.