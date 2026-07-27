Theo CNN, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 26/7 tuyên bố rằng Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa nếu Washington không nối lại chiến dịch không kích.

"Chiến lược cơ bản của Iran là đáp trả tương xứng, nên nếu đối thủ không tiếp tục gây hấn, thì các đợt tấn công của chúng tôi cũng được đình chỉ", ông Akraminia cho biết.

Đại diện quân đội Iran nhấn mạnh, nước này đã có sẵn phương án chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Ngoài ra, ông Akraminia cảnh báo xung đột có thể lan rộng nếu Mỹ nối lại chiến dịch tấn công Iran.

Một tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

"Nếu Mỹ một lần nữa hành động cùng Israel thông qua các cuộc không kích, thì phạm vi địa lý của xung đột sẽ mở rộng hơn nữa", ông Akraminia nói.

Cùng ngày, nguồn tin của truyền thông Anh tiết lộ rằng Tehran đã chuyển thông điệp tương tự tới Washington, khẳng định Iran sẽ ngừng tấn công nếu Mỹ dừng không kích.

Ngược lại, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz ngày 26/7 nói rằng Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng hoạt động không kích để "tạo thêm không gian" cho các cuộc đàm phán.

Tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz

Theo Al Jazeera, hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 26/7 đã xác nhận về việc một tàu chở dầu phát nổ tại eo biển Hormuz do va trúng thủy lôi. Trước đó, Iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng tàu thuyền sẽ chịu hậu quả nếu đi ra khỏi tuyến hàng hải do nước này quy định tại eo biển Hormuz.

"Con tàu đã không phối hợp với nhà chức trách Tehran trước khi di chuyển và đã đi lệch khỏi hành lang hàng hải do hải quân Iran quy định", nguồn tin của Tasnim cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin cụ thể về quốc tịch, chủ sở hữu con tàu, thiệt hại, thương vong cũng như nguyên nhân vụ nổ được xác minh độc lập.