Trong thông cáo trên mạng xã hội X sáng nay (8/6), Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi đã nhắc đến việc một số hãng thông tấn mới đây trích “nguồn tin giấu tên thân cận Bộ Tài chính Mỹ” nói Washington sẽ sử dụng tài sản đóng băng của Tehran để bồi thường thiệt hại cho một số quốc gia Trung Đông thân thiện với Mỹ.

Iran phản đối Mỹ dùng tài sản của Tehran để bồi thường thiệt hại cho đồng minh. Ảnh minh hoạ: MERH

“Trước tiên, đó là hành động trắng trợn của Mỹ… Chính Mỹ là nguồn gốc của sự gây hấn và bất ổn trong khu vực. Iran sẽ không để cho những kẻ gây hấn thoát tội cũng như đòi hỏi và nhận bồi thường cho những thiệt hại do xung đột gây ra. Tiếp đó, một số chính quyền sở tại đã sử dụng lãnh thổ và cơ sở hạ tầng để chống lại Iran, nên họ không có quyền đòi bồi thường. Họ sẽ phải bồi thường đầy đủ cho những tổn thất gây ra cho Iran. Thứ ba, tài sản của Iran không phải là chiến lợi phẩm của Mỹ và không phải là quỹ thanh toán cho đồng minh của Washington. Cuối cùng, Iran kiên quyết cam kết bảo vệ các quyền, tài sản và của cải của mình”, ông Gharibabadi nhấn mạnh.

Trước đó, theo kênh CBS, một nguồn tin giấu tên thân cận với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây tiết lộ Washington đang xem xét sử dụng nguồn tài sản bị đóng băng của Tehran để giúp các quốc gia đồng minh ở Trung Đông khắc phục các thiệt hại do cuộc xung đột Mỹ - Iran gây ra.

Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã cho phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào nhiều mục tiêu dân sự lẫn quân sự bên trong lãnh thổ Ảrập Xêút, Các tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Kuwait, Bahrain, Qatar và Oman.

Điển hình, cuộc tập kích bằng UAV của Iran nhằm vào cơ sở xử lý khí tự nhiên Ras Laffan ở Qatar đã làm tê liệt 17% công suất xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của quốc gia Trung Đông này và gây thiệt hại doanh thu ước tính khoảng 20 tỷ USD/năm.