Khói bốc lên sau khi Iran tấn công tên lửa vào trụ sở chính của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain. Ảnh: Anadolu

Theo tờ Times of Israel, một nguồn tin nắm rõ vấn đề này cho biết như vậy hôm 6/6, một ngày sau khi Iran mở làn sóng tấn công nhắm vào Kuwait và Bahrain.

Ảrập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait, Bahrain và Oman đều đã hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

Nguồn tin cho biết thêm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã chỉ đạo một nhóm chuyên trách đánh giá chi phí khắc phục những thiệt hại mà Iran đã gây ra cho đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh. Ngoài ra, Washington sẽ xem xét sử dụng tài sản của Iran để chi trả cho việc khắc phục những thiệt hại đó.

Thông tin trên được tiết lộ một ngày sau khi ông Mohsen Rezaei, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran nói với hãng tin CNN rằng một thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào việc Iran được trả lại 24 tỷ USD tài sản bị Mỹ đóng băng.

Nguồn tin không nêu rõ loại tài sản nào mà Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét. Ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các biện pháp mới dường như không chỉ giới hạn ở tài sản bị đóng băng.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran dường như đã bị đình trệ, mặc dù một bộ trưởng từ nước trung gian hòa giải Pakistan đã đến Tehran hôm 6/6 với một bức thư gửi cho lãnh tụ tối cao của Iran Mojtaba Khamenei.

Việc đe dọa chuyển hướng các tài sản của Iran có thể tạo ra một trở ngại mới cho thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran khi mà giao kèo này đã bị thử thách một lần nữa với màn đọ hỏa lực giữa Mỹ và Iran.