Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ xác nhận Iran phóng 7 tên lửa về phía căn cứ Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Ảnh: WANA

Theo tờ Guardian và hãng tin WANA, các vụ tấn công diễn ra vào sáng nay (6/6) là diễn biến mới nhất trong một loạt vụ leo thang căng thẳng, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.

Sáng nay, còi báo động vang lên ở Bahrain và người dân được yêu cầu di chuyển tới nơi an toàn, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết đã đánh chặn tên lửa và UAV đang lao tới nước này.

Theo hãng WANA, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) xác nhận đã phóng tên lửa vào căn cứ không quân Ali al-Salem của Mỹ ở Kuwait và các cơ sở chủ chốt còn lại liên quan tới Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã bắn hạ 4 UAV của Iran phóng về phía eo biển Hormuz và Washington đáp trả bằng cách tấn công các trạm radar giám sát bờ biển của Iran. Vài giờ sau, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực, trong khi Kuwait và Bahrain đều phát cảnh báo không kích.

IRGC cũng cảnh báo, bất kỳ hành động tiếp theo nào của Mỹ sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn từ Iran. Tuyên bố nêu rõ, việc leo thang tấn công có thể gây ra hậu quả đối với các nỗ lực vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết trách nhiệm về bất kỳ sự gián đoạn nào xảy ra sẽ thuộc về phía đối phương.

Căng thẳng khu vực leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích Iran vào cuối tháng 2, gây ra một chu kỳ các cuộc tấn công trả đũa làm gia tăng bất ổn trên khắp khu vực. Để đáp trả, Iran sau đó đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ, đồng thời làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng cho nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Iran và Mỹ hồi tháng 4 đã nhất trí ngừng bắn và hiện nay các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một thỏa thuận rộng hơn vẫn tiếp tục.