Theo hãng tin CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 7/6 đã thông báo về việc bắn hạ 2 UAV của Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lực lượng Mỹ trong khu vực vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để "đối phó với các hành động gây hấn của Tehran".

"Chúng tôi đã bắn hạ thêm 2 UAV của Iran. Những phương tiện này bị xác định là mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz", CENTCOM thông báo.

Tiêm kích F-35 của Mỹ tuần tra tại eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Trước đó, quân đội Mỹ đã bắn rơi 4 UAV của Iran tại eo biển Hormuz trong ngày 6/6, sau đó tấn công các cơ sở giám sát của Iran tại Goruk và đảo Qeshm. Đây là những diễn biến leo thang mới nhất, khiến tình hình an ninh tại tuyến hàng hải này ngày càng trở nên phức tạp.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan tới Iran

Theo hãng tin WANA, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày 6/6 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Iran Eskandar Momeni tại Tehran. Sau cuộc gặp, ông Momeni đã hoan nghênh nỗ lực của Pakistan trong việc làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Trong ngày 7/6, ông Naqvi dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Truyền thông Iran cũng tiết lộ ông Naqvi đã mang theo một bức thư của Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir gửi tới Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

"Bức thư mang theo thông điệp quan trọng. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp và cuộc xung đột sẽ chấm dứt", Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho hay.