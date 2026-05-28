Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: UPI

Theo Jerusalem Post, phát biểu tại một cuộc họp nội các ngày 27/5, ông Trump nói: "Oman phải cư xử giống như mọi nước khác hoặc chúng ta sẽ phải ném bom họ. Họ hiểu điều đó. Họ sẽ ổn thôi".

Hiện chưa rõ điều gì đã khiến ông Trump đưa ra cáo buộc chống lại Oman. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

Oman trước đây từng đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng giữa Mỹ và Iran. Các báo cáo gần đây cho thấy, nước này đang hợp tác với Iran để thiết lập hệ thống thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Một vùng lãnh thổ tách rời của Oman nằm ở cực nam của eo biển Hormuz, đối diện trực tiếp với Iran qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Trump tuyên bố, eo biển Hormuz là "vùng biển quốc tế, không ai kiểm soát tuyến đường thủy này" nhưng khẳng định Mỹ sẽ giám sát nó. "Đó là một phần của cuộc đàm phán mà chúng ta đang tiến hành. Iran muốn kiểm soát eo biển Hormuz nhưng sẽ không ai kiểm soát được nó", ông nói.

Trước đó, khi bình luận về tình hình đàm phán chấm dứt xung đột, ông Trump nói "không hài lòng với diễn biến đàm phán nhưng chúng ta sẽ hài lòng. Hoặc là vậy, hoặc là chúng ta sẽ phải hoàn thành công việc." Ông nói thêm Iran "đang bắt đầu trao cho Mỹ những thứ họ cần trao".

Trong khi các quan chức ở Mỹ và các nước khác tỏ ra lạc quan một cách thận trọng về triển vọng hoàn tất một thỏa thuận thì những câu hỏi đặt ra ngày càng nhiều về việc liệu thỏa thuận đó có đề cập đến kho dự trữ uranium làm giàu của Iran hay không.

Khi được hỏi liệu ông có chấp nhận khả năng Trung Quốc hoặc Nga tiếp nhận vật liệu hạt nhân của Iran không, ông Trump nói, "Không, tôi sẽ không cảm thấy thoải mái. Điều đó sẽ không làm tôi thoải mái".

Căng thẳng khu vực leo thang vào ngày 28/2 khi Mỹ và Israel bất ngờ tấn công Iran, khiến Tehran đáp trả bằng việc đóng cửa eo biển Hormuz và thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các mục tiêu trên khắp khu vực.