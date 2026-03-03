Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo các lực lượng Washington đang “sẵn sàng chiến đấu” và các cuộc tấn công Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã biến lời đe dọa đó thành hiện thực.

Theo hãng tin CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 1/3 đã công bố danh sách các loại vũ khí tân tiến được Washington sử dụng trong chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” nhằm chống Tehran tính đến nay.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ tham gia tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran. Video: CENTCOM

Máy bay ném bom tàng hình B-2

Những chiếc máy bay ném bom hình cánh dơi, có giá hơn 1 tỷ USD/chiếc là phương tiện mạnh nhất thuộc biên chế của Không quân Mỹ. Được trang bị 4 động cơ phản lực, B-2 có thể mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân, với tầm bay liên lục địa và khả năng tiếp nhiên liệu ngay trên không.

Với phi hành đoàn gồm 2 người, các máy bay B-2 thường cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri, Mỹ, tương tự như năm ngoái, khi chúng tấn công các tổ hợp hạt nhân của Iran trong một nhiệm vụ khứ hồi kéo dài 34 giờ.

Nhiệm vụ hồi tháng 6/2025 do 7 trong số 19 chiếc B-2 của Không quân Mỹ thực hiện. Những chiếc máy bay ném bom tàng hình khác đảm trách việc bay nghi binh đến Hawaii. Chúng được trang bị loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ - bom xuyên phá hạng nặng 13,6 tấn để oanh tạc 3 địa điểm hạt nhân của Iran.

Theo CENTCOM, lần này, các máy bay B-2 của Mỹ đã sử dụng bom 907kg để tấn công các cơ sở tên lửa đạn đạo của Iran.

Máy bay không người lái (UAV) một chiều LUCAS

CENTCOM cho biết chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội” đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng UAV một chiều LUCAS trong chiến đấu.

Đơn vị UAV có tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm tấn công Bọ cạp (TFSS) đã được kích hoạt ở Trung Đông vào cuối năm ngoái. “TFSS được thiết kế để nhanh chóng cung cấp khả năng UAV hiệu quả và chi phí thấp cho các binh sĩ”, CENTCOM nhấn mạnh.

UAV LUCAS trên một đường băng ở căn cứ Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp (LUCAS) về cơ bản được mô phỏng theo mẫu UAV Shahed 136 do Iran thiết kế và đã được Nga sử dụng với số lượng lớn trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Dàn chiến hạm

CENTCOM tiết lộ Mỹ đã điều động các tàu sân bay và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tấn công Iran lần này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ

2 tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford của Mỹ đang có mặt ở Trung Đông khi các cuộc tấn công vào Iran bắt đầu hôm 28/2. Trong đó, tàu Lincoln cắm chốt ở biển Ảrập và tàu Ford hiện diện ở Địa Trung Hải, ngoài khơi Israel.

CENTCOM đã công bố video về các máy bay chiến đấu F/A-18 và F-35 cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay Lincoln. Tàu Ford không mang theo tiêm kích F-35.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo trúng tàu USS Abraham Lincoln. Song, trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 1/3, CENTCOM gọi đây là "lời nói dối".

USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke phóng tên lửa Standard trong một chiến dịch thuộc khu vực trách nhiệm của CENTCOM. Video: Hải quân Mỹ

Video của Mỹ cũng cho thấy các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường bắn tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, với một số đang hiện diện ở Trung Đông, có thể mang tới 96 tên lửa Tomahawk.

Các tàu khu trục, với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis tiên tiến, cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các tàu sân bay mà chúng thường đi cùng và các tài sản trên bờ.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD

Quân Mỹ dùng các khẩu đội Patriot và THAAD để chống lại UAV và tên lửa đạn đạo của Iran. Hiện vẫn chưa rõ cho đến nay các lực lượng Washington đã phóng bao nhiêu tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD trong chiến dịch lần này.

Đáng chú ý, Iran đã phóng hàng nghìn UAV và tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Trung Đông. Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại rằng nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn của Mỹ, vốn đã bị hao mòn do cuộc xung đột 12 ngày giữa Israel - Iran năm ngoái cũng như việc chuyển giao cho Ukraine để chống lại các cuộc tấn công của Nga, có thể cạn kiệt nếu Tehran tiếp tục tập kích trả đũa trong thời gian dài.

Phi đội máy bay chiến đấu hùng hậu

Mỹ đã triển khai một loạt chiến đấu cơ ngay từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Chúng bao gồm tiêm kích F-16 do Không quân Mỹ vận hành và các tiêm kích F/A-18 do Hải quân cũng như Thủy quân lục chiến Mỹ quản lý.

Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ

CENTCOM cho biết các tiêm kích tàng hình F-22 và F-35 của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ cũng tham gia chiến dịch, nhưng không nêu rõ nhiệm vụ cụ thể. Họ đã công bố các video cho thấy những chiếc F/A-18 hai động cơ và F-35 một động cơ hoạt động cất/hạ cánh trên tàu sân bay.

Theo CENTCOM, các máy bay tấn công A-10 hai động cơ của Không quân Mỹ cũng được triển khai.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G

Được phát triển dựa trên mẫu tiêm kích F/A-18, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler mang theo các thiết bị gây nhiễu, đối phó thông tin liên lạc và radar để nhận diện và vô hiệu hóa các mối đe dọa điện tử từ đối phương. Các máy bay phản lực 2 động cơ này cũng có thể được trang bị tên lửa tự dẫn đường, dựa vào những tín hiệu điện tử như radar và trung tâm liên lạc.

Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS)

Mỹ sử dụng 2 loại AWACS là máy bay E-3 Sentry của Không quân và E-2 Hawkeye của Hải quân.

Một thủy thủ Mỹ chuẩn bị cho máy bay E-2D Hawkeye cất cánh trên boong tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford vào ngày 28/2. Ảnh: Hải quân Mỹ

Máy bay E-3 Sentry của Không quân Mỹ là loại AWACS 4 động cơ, được phát triển dựa trên nền tảng máy bay chở khách Boeing 707. Các máy bay phản lực này mang một vòm radar hình tròn lớn, có thể xoay được trên các thanh chống cao khoảng 3,3m gắn trên thân. Với tầm hoạt động khoảng 400km, AWACS có thể xác định và theo dõi máy bay và tàu chiến của đối phương, đồng thời giám sát thông tin chiến trường chi tiết của các lực lượng Mỹ. Thông tin này được chia sẻ với các trung tâm chỉ huy và tàu chiến trên biển.

Mẫu E-2 Hawkeye của Hải quân Mỹ là một loại máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ, cung cấp thông tin tương tự khi hoạt động từ các tàu sân bay của nước này.

Máy bay chuyển tiếp thông tin liên lạc trên không

CENTCOM không công bố thông tin cụ thể, nhưng máy bay EA-11 BACN (nút liên lạc chiến trường trên không) của Không quân Mỹ đã được nhìn thấy ở Trung Đông trong những tuần trước chiến dịch tấn công vào Iran.

Nhà sản xuất Bombardier cho hay EA-11 được thiết kế dựa trên máy bay phản lực thương mại 2 động cơ. Mẫu máy bay này thường được gọi là “wifi trên bầu trời” và được sử dụng “để kết nối dữ liệu thoại và chiến thuật giữa lực lượng không quân và lục quân, đồng thời vượt qua các chướng ngại vật như đồi núi, địa hình hiểm trở hoặc khoảng cách xa”.

Máy bay tuần tra biển P-8A

Được phát triển dựa trên khung máy bay thương mại Boeing 737, P-8A là máy bay phản lực 2 động cơ của Hải quân Mỹ, có tên gọi chung là Poseidon. Quân Mỹ sử dụng chúng cho các hoạt động tác chiến chống tàu ngầm cũng như thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.

Máy bay trinh sát RC-135

Với phi hành đoàn hơn 30 người, bao gồm các sĩ quan tác chiến điện tử, nhân viên tình báo và thậm chí cả kỹ thuật viên bảo dưỡng trên không, RC-135 đã trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động quân sự của Mỹ.

Theo một bản thông tin của Không quân Mỹ, các máy bay phản lực 4 động cơ, ra đời dựa trên thiết kế khung máy bay thương mại Boeing 707, có khả năng thu thập và phân tích thông tin tình báo gần như tiến triển theo thời gian thực.

UAV MQ-9 Reaper

Không quân Mỹ mô tả MQ-9 là loại UAV cánh quạt đơn, được điều khiển từ xa, chủ yếu được dùng để tấn công, tiêu diệt “các mục tiêu di động, có giá trị cao và nhạy cảm về thời gian”. Chúng mang theo tên lửa Hellfire và bom dẫn đường có thể được sử dụng để chống lại xe bọc thép hoặc binh lính của đối phương, đồng thời bay lượn trên chiến trường để trinh sát và thu thập thông tin tình báo.

Một xe phóng HIMARS M-142 của Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M-142

Hệ thống HIMARS M-142 của Lục quân Mỹ được gắn trên xe tải ba trục. Theo nhà sản xuất Lockheed Martin, hệ thống này cung cấp khả năng “bắn và di chuyển nhanh”, đồng nghĩa chúng có thể phóng hỏa lực và nhanh chóng di chuyển đến vị trí mới trước khi đối mặt với đòn phản công của kẻ thù.

HIMARS có thể được trang bị tên lửa với tầm bắn hơn 480km, tùy thuộc vào nhiệm vụ. CENTCOM đã công bố video quay cảnh tổ hợp HIMARS M-142 của Mỹ bắn từng quả đạn riêng lẻ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Iran.

Các phương tiện tiếp nhiên liệu

Washington đã huy động cả cả máy bay tiếp nhiên liệu trên không và tàu tiếp tế trên biển cho chiến dịch tấn công Iran.

Hiện Không quân Mỹ sử dụng 2 loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không gồm loại 4 động cơ KC-135 được phát triển dựa trên khung máy bay Boeing 707 và loại 2 động cơ KC-46 ra đời dựa theo thiết kế của khung máy bay Boeing 767. Việc tiếp nhiên liệu trên không rất quan trọng đối với các máy bay ném bom B-2 thực hiện chuyến bay dài từ nội địa Mỹ đến Trung Đông. Các chiến đấu cơ trong khu vực cũng rất cần máy bay tiếp nhiên liệu trên không để duy trì hoạt động gần chiến trường lâu hơn.

Trong khi đó, các tàu chiến của Mỹ được tiếp nhiên liệu trên biển nhờ các tàu tiếp tế chủ yếu do thủy thủ đoàn dân sự vận hành. Việc tiếp nhiên liệu diễn ra khi các tàu đang di chuyển, với các ống dẫn nhiên liệu được kéo qua mặt nước từ các tàu tiếp tế đến các chiến hạm, giống như một trạm xăng di động giữa đại dương.

Dàn máy bay vận tải

Theo CENTCOM, các máy bay phản lực C-17 Globemaster và máy bay cánh quạt C-130 Hercules đã vận chuyển phần lớn đạn dược và nhiều binh lính Mỹ đến Trung Đông để tham gia các cuộc tấn công vào Iran.