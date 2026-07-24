Tạp chí Military Watch ngày 23/7 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mới đây đã thông báo về việc bắn hạ một UAV trinh sát Tiguar M của quân đội Mỹ.

"Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Trung Đông, Mỹ đã mất khoảng 53 UAV MQ-9 Reaper. Bên cạnh tỷ lệ tổn thất cao và tốc độ bổ sung chậm, giá thành đắt đỏ của MQ-9 (hơn 30 triểu USD/chiếc) cũng là yếu tố khiến Lầu Năm Góc tìm tới Tiguar M như một phương án thay thế", Military Watch cho biết.

UAV Tiguar M. Ảnh: Military Watch

Theo nguồn tin từ IRGC, nhiệm vụ chính của Tiguar M tại Trung Đông là dẫn đường cho hệ thống pháo phản lực HIMARS bằng cách phát hiện mục tiêu và truyền tọa độ chính xác cho các đơn vị pháo binh. Đặc biệt, chiếc Tiguar M bị bắn rơi vào tháng 7 còn được trang bị thêm thiết bị liên lạc vệ tinh kiểu Starlink/Starshield.

"So với Tiguar M, MQ-9 có trần bay cao hơn, hệ thống cảm biến hiện đại hơn, tầm hoạt động được cho là dài gấp khoảng 6 lần và được trang bị sẵn hệ thống liên lạc vệ tinh. Tuy nhiên, Tiguar M vẫn đáp ứng tốt các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật cho các đơn vị tác chiến đặc biệt với chi phí thấp hơn đáng kể", một chuyên gia quân sự nói với Military Watch.

Việc Tiguar M xuất hiện tại Trung Đông cũng thu hút sự chú ý lớn sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz nói rằng ông không biết việc loại UAV này đã được xuất khẩu để trang bị cho các đơn vị Mỹ. Nhà sản xuất Tiguar M hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Tiguar M là UAV trinh sát do công ty uAvionics của Ba Lan thiết kế và chế tạo. Máy bay này có chiều dài 2,32m, sải cánh dài 4,1m, tốc độ tối đa 160km/h, tầm hoạt động 1.800km, có thể hoạt động liên tục trong 20 giờ đồng hồ.