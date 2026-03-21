Trong bài đăng trên mạng Truth Social hôm 20/3, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xem xét khả năng trên “khi Mỹ đang tiến rất gần đến việc đạt được các mục tiêu quân sự”.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) và Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 20/3. Ảnh: Nhà Trắng

Hãng thông tấn CNN trích dẫn bài đăng của ông Trump viết: “Mỹ đã làm suy giảm hoàn toàn năng lực tên lửa, các bệ phóng và mọi thứ liên quan của Iran; phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran; tiêu diệt hải quân và không quân của Iran, bao gồm cả các vũ khí phòng không; không bao giờ để Iran tiến gần đến năng lực hạt nhân và luôn để Tehran trong trạng thái mà Mỹ có thể phản ứng nhanh chóng nếu điều đó xảy ra; bảo vệ ở mức cao nhất các đồng minh của Washington ở Trung Đông”.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên của Iran sáng 21/3 đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố “thu hẹp quy mô hoạt động quân sự” của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Trái ngược với tuyên bố của ông Trump về việc giảm các hoạt động quân sự trong khu vực, Iran không có đánh giá nào như vậy và đưa ra kết luận rằng trạng thái hoạt động quân sự của Washington trong khu vực không có thay đổi đáng kể”, quan chức Iran nhận xét.

Báo Guardian cho hay tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi 3 quan chức Mỹ giấu tên cùng ngày cho biết 3 chiến hạm, gồm tàu USS Boxer và 2 tàu tấn công đổ bộ khác cùng khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ thuộc Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 của nước này đang trên đường đến Trung Đông. Song, các nguồn thạo tin không nêu rõ lực lượng bổ sung lần này sẽ đảm nhận nhiệm vụ gì.