Hãng thông tấn CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên tuyên bố lực lượng tên lửa của Tehran vào sáng 20/3 đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung từ vùng ven biển Iran về hướng căn cứ quân sự Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Được biết, khoảng cách từ vị trí phóng tên lửa đến căn cứ trên là gần 4.000km.

Một loại tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh: IRNA

Theo tạp chí Wall Street, một tên lửa đạn đạo Iran “đã bị hệ thống đánh chặn SM-3 trên tàu chiến Mỹ bắn hạ, trong khi quả còn lại gặp sự cố khi bay và rơi xuống biển”.

Cho đến nay, Nhà Trắng và quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Nhà máy UAV của Tehran bị Mỹ phá hủy

Bộ Tư lênh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 21/3 đã công bố hình ảnh của nhà máy chế tạo máy bay không người lái (UAV) Esfahan Khomeynishahr của Iran trước và sau khi hứng đòn không kích của các lực lượng Washington.

Nhà máy UAV Esfahan Khomeynishahr trước (trái) và sau khi hứng đòn không kích của Mỹ. Video: CENTCOM

“Ảnh chụp ngày 3/3 cho thấy nhà máy trước khi bị Mỹ tấn công, trong khi bức hình chụp ngày 12/3 cho thấy hậu quả sau khi các lực lượng Washington tập kích xưởng sản xuất UAV bằng nhiều loại vũ khí chính xác”, CENTCOM thông tin.

Hiện Iran chưa lên tiếng về bức ảnh của nhà máy UAV Esfahan Khomeynishahr do quân Mỹ đăng tải.