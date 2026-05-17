Kênh Press TV tối 16/5 dẫn thông tin từ Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran cho hay sau khi tàu hàng Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đi qua eo biển Hormuz an toàn với sự cho phép của Hải quân Iran, một số quốc gia châu Âu muốn chính quyền Tehran “chấp thuận để các tàu hàng của họ có thể di chuyển qua tuyến hàng hải này”. Tuy nhiên, IRIB không nêu rõ những quốc gia châu Âu nào đang liên hệ với Iran.

Các tàu hàng mắc kẹt ở eo biển Hormuz. Ảnh: Fars News

Thông tin trên được truyền thông Tehran đưa ra trong bối cảnh Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran trước đó tuyên bố Tehran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý hoạt động giao thông ở eo biển Hormuz chiến lược.

Iran cáo buộc Mỹ gây hại cho kinh tế toàn cầu

Theo Press TV, trong một sự kiện được tổ chức mới đây, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Amir Saeed Iravani tái khẳng định tình hình căng thẳng ở eo biển Hormuz và những hậu quả kinh tế trên toàn cầu hiện nay đều là trách nhiệm của Mỹ, Israel và những quốc gia đồng minh của Washington ở Trung Đông.

“Sự bất ổn ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu, chuỗi cung ứng và dòng chảy thương mại toàn cầu đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển bền vững, hợp tác quốc tế và ổn định kinh tế toàn cầu… Iran cũng phải hứng chịu những tác hại từ 2 hành động gây hấn trong năm qua và những động thái này vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế”, ông Iravani phát biểu, ám chỉ đến các hoạt động quân sự của Mỹ vào giữa năm ngoái và đầu năm nay chống Iran.

Theo ông Iravani, các hoạt động quân sự do Mỹ phát động không chỉ khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng, mà còn gây ra sự tàn phá trên diện rộng đối với hạ tầng dân sự, kinh tế, năng lượng của Iran.

Washington hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc trên.