Đài CNN ngày 15/5 đưa tin, các nhóm cướp biển tại Somalia đã liên tục hoành hành ở Biển Đỏ kể từ tháng 4, trong bối cảnh nhiều tàu thương mại phải đổi lộ trình vì Mỹ và Iran vẫn đang đối đầu ở eo biển Hormuz.

"Khi mà Mỹ và Iran vẫn đang phong tỏa Hormuz, nhiều hãng vận tải biển đã phải chuyển hướng đi vòng qua mũi phía nam châu Phi, kéo dài thời gian hành trình thêm nhiều tuần. Việc đổi tuyến khiến chi phí của mỗi chuyến tàu tăng thêm 1 triệu USD, nhưng đây lại là vấn đề nhỏ nhất của các hãng vận tải, bởi sự xuất hiện của cướp biển Somalia mới là nguy cơ lớn nhất", CNN cho biết.

Cướp biển Somalia được lợi từ cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran ở Hormuz. Ảnh: RT

Theo cảnh báo ngày 12/5 của Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), hiện có ít nhất 3 tàu đang bị cướp biển Somalia khống chế, gồm 2 tàu chở dầu và 1 tàu hàng chở xi măng. Cơ quan này cảnh báo mức độ đe dọa của cướp biển ngoài khơi Somalia đang ở mức "nghiêm trọng", đặc biệt tại vùng duyên hải và Somali Basin, khu vực từng trở thành điểm nóng cướp biển khét tiếng toàn cầu vào cuối những năm 2000.

Giới quan sát cho rằng sự trỗi dậy gần đây của cướp biển Somalia là hệ quả của cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran. Cuộc xung đột này đã khiến trọng tâm an ninh trong khu vực chuyển sang Vịnh Ba Tư, buộc các lực lượng từng đảm bảo an ninh tại Biển Đỏ phải điều hướng sang hộ tống các tàu cố vượt qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Tuy nhiên, Nghị sĩ Somalia Mohamed Dini cũng cho rằng tình trạng cướp biển hoành hành một phần tới từ bất ổn tại chính quốc gia này.

"Cuộc khủng hoảng Trung Đông là cơ hội cho các nhóm cướp biển tái hợp lực lượng. Bên cạnh những yếu tố bên ngoài, sự bất ổn kéo dài trong nội bộ Somalia đã khiến vùng duyên hải của chúng tôi trở nên dễ tổn thương hơn, trong khi các thể chế địa phương suy yếu khiến khả năng răn đe với cướp biển giảm đi rõ rệt", ông Dini nói với CNN.