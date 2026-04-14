Tờ Times of Israel dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani ngày 14/4 tuyên bố: "Một trong những vấn đề mà đội ngũ đàm phán của chúng tôi đang theo đuổi và cũng đã được đưa ra tại các cuộc thương lượng ở Islamabad là vấn đề bồi thường xung đột. Các thiệt hại thường phải được xem xét ở nhiều cấp độ khác nhau. Chúng tôi đánh giá tổn thất vì các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khoảng 270 tỷ USD. Nhưng đây mới chỉ là con số sơ bộ, chi phí cuối cùng có thể sẽ cao hơn".

Một máy bay Mỹ ở căn cứ không quân Prince Sultan bị Iran phá huỷ. Ảnh: QQnews

Ngoài yêu cầu bồi thường nhằm vào Mỹ và Israel, giới chức Iran cho rằng một số nước Vùng Vịnh tham gia chiến dịch quân sự chống Tehran của Washington cũng cần chịu trách nhiệm liên đới.

Cùng ngày, tờ New York Times (NYT) cũng dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ tiết lộ 13 căn cứ của Washington ở Trung Đông đã bị hư hại vì các vụ tập kích của Iran.

"Đòn đáp trả của Iran chủ yếu nhắm vào các căn cứ ở Bahrain, Kuwait và UAE. Trong số này, Bahrain và UAE phải chịu thiệt hại không quá lớn, do số lượng binh lính Mỹ ở những nơi này không nhiều. Nhưng Kuwait là khu vực chịu thiệt hại lớn nhất khi nằm sát Iran và có gần 20.000 binh lính Mỹ đồn trú", nguồn tin của NYT nói.

Theo giới quan sát, quân đội Mỹ dường như đã bị bất ngờ trước độ chính xác từ các cuộc tấn công của đối phương, khi Iran tập trung đánh vào các đài radar, hệ thống liên lạc và kho nhiên liệu, vốn là những "điểm yếu chí tử" của một căn cứ quân sự. Một vấn đề khác là các căn cứ Mỹ ở Trung Đông thường bị các công trình dân sự bao quanh, khiến việc phát hiện và đánh chặn UAV hay tên lửa trở nên khó khăn hơn.