Theo tờ Times of Israel, Thủ tướng Đức Merz ngày 13/4 tiết lộ: "Tôi không bất ngờ khi Mỹ và Iran quyết định chấm dứt đàm phán tại Islamabad, các cuộc thảo luận này đã không được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu. Mọi nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Trung Đông sẽ còn kéo dài. Đây sẽ là một quá trình dai dẳng và những hệ lụy của cuộc khủng hoảng này sẽ còn đeo bám chúng ta rất lâu, kể cả khi nó kết thúc".

Thủ tướng Merz khẳng định Berlin vẫn duy trì liên lạc với các bên liên quan để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, nhưng ông không tỏ ra lạc quan về khả năng sớm đạt được đột phá. Ông Merz cũng nhấn mạnh cuộc xung đột Iran "là nguyên nhân gốc rễ" dẫn tới những vấn đề của nền kinh tế Đức thời điểm hiện tại.

"Chính phủ sẽ cắt giảm thuế nhiên liệu trong bối cảnh các hộ gia đình ở Đức bị ảnh hưởng nặng nề vì cú sốc năng lượng do xung đột Trung Đông gây ra. Biện pháp này sẽ ngay lập tức cải thiện tình hình cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những người vì tính chất công việc phải di chuyển nhiều", ông Merz cho biết.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Đức thừa nhận chính phủ không thể liên tục dùng ngân sách để bù đắp cho mọi biến động của thị trường, nhất là trong thời gian dài. "Chúng tôi đang làm mọi cách để thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Iran", ông Merz nói thêm.