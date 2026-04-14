Tòa nhà ở Iran bị sập do các cuộc không kích của Mỹ. Ảnh: WANA

Các hãng tin RT và WANA cho biết những quốc gia được nêu tên gồm Bahrain, Ảrập Xêút, Qatar, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Jordan, các nước đã bị Iran tấn công trong suốt cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Trong một bức thư gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 13/4, đặc phái viên Iran Amir Saeid Iravani lập luận rằng Ảrập Xêút, Bahrain, Qatar, UAV và Jordan đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để tấn công Iran và trong một số trường hợp đã trực tiếp tham gia vào "các cuộc tấn công vũ trang bất hợp pháp nhắm vào các mục tiêu dân sự".

Ông Iravani tuyên bố 5 quốc gia trên phải bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại Iran phải hứng chịu, gồm cả về vật chất lẫn tinh thần do các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của họ gây ra.

Các quốc gia trên trước đó đã yêu cầu Iran phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do cuộc xung đột gây ra, một yêu cầu ông Iravani cho là “không thể chấp nhận được về mặt pháp lý và hoàn toàn xa rời thực tế và pháp luật”.

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, tuyên bố mục tiêu là phá hủy chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Các cuộc tấn công đã khiến hàng chục quan chức cấp cao, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao lâu năm Ali Khamenei cũng như hơn 1.300 thường dân ở Iran thiệt mạng. Ngoài các địa điểm quân sự, Mỹ và Israel còn nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các cây cầu, trường đại học và trường học.

Iran đã đáp trả bằng cách tập kích các căn cứ của Mỹ trong khu vực và cơ sở hạ tầng dân sự ở các quốc gia Vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở dầu khí, sân bay và cảng biển. Tehran nhấn mạnh động thái nhằm thực hiện quyền tự vệ của mình.