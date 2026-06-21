Theo hãng tin WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 21/6 đã tiết lộ về mục tiêu hàng đầu của Tehran trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ.

"Việc thực thi thỏa thuận quan trọng hơn việc ký kết. Cuộc họp sắp tới sẽ thể hiện quyết tâm của Iran trong việc bảo đảm phía Mỹ thực hiện các cam kết của mình. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định chỉ ký một văn bản rồi mặc nhiên cho rằng nó sẽ được thực hiện. Những bài học trước đây vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng tôi", ông Baghaei cho biết.

Phái đoàn đàm phán của Iran trên đường tới Thụy Sĩ. Ảnh: WANA

Quan chức Ngoại giao Iran nhấn mạnh, việc chấm dứt toàn bộ hoạt động quân sự ở Lebanon là một trong những vấn đề chính cần thảo luận. "Chúng tôi biết điều khoản này vẫn chưa được thực thi. Mỹ hoặc không có khả năng, hoặc không sẵn sàng bảo đảm việc Israel làm theo điều khoản ngừng bắn. Đây sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc thảo luận ở Thụy Sĩ", ông Baghaei nói.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lại tỏ ra lạc quan hơn về thỏa thuận, khẳng định phần lớn các điều khoản trong bản ghi nhớ sẽ mang lại lợi ích cho người dân Iran.

Đề cập đến vấn đề hạt nhân, ông Pezeshkian cho hay việc Mỹ muốn Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân "hoàn toàn phù hợp" với chính sách lâu nay của Tehran. "Iran không mong muốn và cũng không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium của mình và phía Mỹ sẽ phải chấp nhận thực tế đó", ông Pezeshkian cho hay.