Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, khi tham gia phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 19/5, chỉ huy CENTCOM là Đô đốc Brad Cooper khẳng định trường trung học Shajareh Tayyebeh ở thành phố Minab, Iran là một mục tiêu quân sự “khi nơi đây là hạ tầng phóng tên lửa của quân đội Tehran”.

Tuyên bố trên của ông Cooper ngay lập tức khiến Bộ Ngoại giao Iran đưa ra phản ứng dữ dội, khi cơ quan này gọi phát biểu của Đô đốc Mỹ là “lời bịa đặt vô căn cứ và dối trá khủng khiếp”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei viết trên mạng xã hội X: “Sự xuyên tạc trắng trợn trên là một nỗ lực công khai nhằm che giấu thực tế tàn khốc của cuộc tấn công tên lửa hôm 28/2 khiến hơn 170 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Việc nhắm mục tiêu vào một cơ sở giáo dục trong giờ học là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và là một tội ác chiến tranh… Các chỉ huy quân sự và chính quyền Mỹ phụ trách việc ra lệnh và thực hiện cuộc tấn công thảm khốc sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước luật pháp quốc tế”.

Đây không phải là lần đầu giới chức Mỹ bác bỏ liên quan đến vụ tên lửa Tomahawk rơi xuống trường nữ sinh ở thành phố Minab. Thậm chí, đầu tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran “sở hữu một số tên lửa Tomahawk” và ông không loại trừ khả năng chính Tehran dùng vũ khí này để thực hiện vụ tấn công vào cơ sở giáo dục trên.