Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có khả năng sẽ phát động nhiều cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu Tehran tiếp tục từ chối đưa ra sự nhượng bộ đáng kể trong một thỏa thuận mà ông muốn thúc đẩy.

“Các nhà lãnh đạo Iran đang ‘cầu xin’ đạt một thỏa thuận, nhưng cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ giáng một đòn mạnh trong những ngày tới nếu thỏa thuận đó không đạt được. Ý tôi là trong 2-3 ngày tới, có thể là thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật hoặc cũng có thể đầu tuần sau, một khoảng thời gian bị giới hạn, bởi chúng tôi không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, báo The Guardian dẫn lời Tổng thống Mỹ Trump nói.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran sau đó nhận định động thái trên của Tổng thống Trump không phải là đàm phán với Tehran, mà là “sự sợ hãi trước phản ứng của Tehran đối với một cuộc tấn công mới”.

Ông Azizi nhấn mạnh: “Một cuộc tấn công mới của Mỹ đồng nghĩa với việc nước này sẽ phải đối mặt với phản ứng quân sự quyết liệt và một quốc gia thống nhất. Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà ông ấy hiểu được”.

Những tuyên bố trên được ông Trump và quan chức Azizi đưa ra trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran đang lâm vào thế bế tắc bất chấp hai bên mới đây vẫn gửi đề xuất hòa bình thông qua trung gian Pakistan.