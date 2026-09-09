Theo Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8/9 đã thông báo về việc tấn công 5 tàu chở dầu của Iran xung quanh đảo Kharg ở eo biển Hormuz.

"Cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo vào một tàu chiến của hải quân Mỹ trong 48 giờ qua. Tàu chiến của chúng ta đã né tránh được đợt tấn công và tiếp tục tuần tra trên vùng biển khu vực, không có quân nhân Mỹ nào bị thương", CENTCOM cho biết.

Báo cáo của CENTCOM tiết lộ rằng 5 tàu chở dầu vừa bị tấn công gồm M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1, M/T Riesco và M/T Derya. Những tàu chở dầu này thuộc "một mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD", tạo ra nguồn tài chính cho IRGC và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran trong khu vực.

Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran ở eo biển Hormuz. Video: CENTCOM

Phản ứng trước cuộc tập kích mới của Washington, IRGC khẳng định sẽ đáp trả nhắm vào tàu chở dầu ở gần các cảng của Bahrain và Kuwait và các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực.

"Chúng tôi cảnh báo mọi thủy thủ đoàn trên các tàu chở dầu ở khu vực lân cận các cảng thuộc Kuwait và Bahrain, hãy ngay lập tức rời khỏi tàu, bất kể đang thả neo hay cập cảng. Các tàu này sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới", thông báo của IRGC nêu rõ.

Cùng ngày 8/9, quân đội Iran đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại căn cứ Al Azraq ở Jordan. "Tên lửa của chúng ta đã đánh trúng các khu vực bảo dưỡng, chuẩn bị và triển khai máy bay chiến đấu F-35, F-16 và F-15; gây ra thiệt hại lớn cho đối thủ", phía Iran thông tin.

Theo Bộ Quốc phòng Jordan, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn được 8 tên lửa bên phía Iran.