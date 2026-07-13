Ảnh mô hình tàu chiến Mỹ giữa sa mạc của Trung Quốc. Video: CNN

Theo CNN và NDTV, ảnh vệ tinh cũng cho thấy một hệ thống đường ray rộng 6m với một mục tiêu có kích thước tương đương tàu chiến được lắp đặt. Các chuyên gia nhận định hệ thống này có thể được sử dụng để mô phỏng một tàu di chuyển trên biển.

Theo Viện Hải quân Mỹ, khu phức hợp này được sử dụng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Công ty AllSource Analysis cho biết các mô hình của một số tàu chiến Mỹ có thể là thật, cùng với một số tàu chiến khác được lắp trên đường ray và có thể di chuyển, được sử dụng để mô phỏng mục tiêu phục vụ thử nghiệm khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu của tên lửa.

Báo cáo của AllSource Analysis nhận định: "Với mức độ chi tiết cao của các mô hình và việc bố trí nhiều cảm biến trên và xung quanh các mục tiêu mô phỏng tàu chiến cho thấy khu vực này được thiết kế để phục vụ nhiều mục đích khác nhau trong thời gian dài".

Theo các nguồn tin, mô hình tàu chiến đang được sử dụng để huấn luyện và diễn tập bắn mục tiêu bằng tên lửa. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực tên lửa chống hạm, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho một kịch bản xung đột tiềm tàng.

Báo Newsweek cho hay tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke là tài sản cốt lõi của Hải quân Mỹ. Tàu này đóng vai trò hộ tống các tàu sân bay, hoạt động như một nền tảng phòng không và thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, bao gồm cả trong cuộc xung đột gần đây với Iran.

Hải đội khu trục 15, đóng tại Nhật Bản thuộc Hạm đội 7 của Mỹ, bao gồm 10 tàu khu trục loại này.