Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 20/8 tuyên bố Washington đang chuẩn bị áp đặt "những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử" đối với Iran, đồng thời kêu gọi Trung Quốc phối hợp.

"Đó là một cú đấm kép. Chúng tôi đang có lệnh phong tỏa đối với Iran và sắp tới sẽ là những lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Chiến lược này sẽ khiến nền kinh tế của Tehran sụp đổ", ông Bessent cho biết.

Khi được hỏi liệu Mỹ có nhắm mục tiêu vào Trung Quốc vì các hoạt động giao thương với Iran hay không, ông Bessent từ chối trả lời trực tiếp và cho rằng nhiều cuộc thảo luận tốt nhất nên được giữ kín.

Tàu chở dầu lưu thông tại eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo sẽ trừng phạt mọi quốc gia cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ kinh tế nào cho Iran. Dù ông Trump không chỉ đích danh bên nào, nhưng dữ liệu của công ty phân tích Kpler cho thấy Trung Quốc là khách hàng mua dầu mỏ lớn nhất của Iran và đã mua hơn 80% tổng lượng dầu xuất khẩu của quốc gia Hồi giáo trong năm 2025.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích kế hoạch của Mỹ, khẳng định các biện pháp trừng phạt và gây sức ép không phải là giải pháp cho cuộc xung đột Trung Đông.

"Trung Quốc kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm và kiên trì giải quyết vấn đề bằng con đường chính trị và ngoại giao", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói ngày 20/8.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo việc Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách trừng phạt sẽ khiến các vấn đề kinh tế của Washington trở nên trầm trọng.

"Chiến dịch kinh tế của ông Trump chỉ là đòn đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng của chính nước Mỹ: nợ công ở mức chưa từng có và chi phí trả lãi tăng vọt", ông Araghchi cho hay.