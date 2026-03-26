Theo các hãng tin CNN và WANA, trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Iran ngày 25/3, Ngoại trưởng Araghchi đã nêu rõ lập trường của Iran về cuộc xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel.

Ông Aragchi kiên quyết bác bỏ mọi cuộc đàm phán với Mỹ và tuyên bố trong những tuần gần đây không có cuộc đối thoại nào với Mỹ. Quan chức này giải thích những gì đã xảy ra chỉ giới hạn ở việc trao đổi thông điệp thông qua các quốc gia thân thiện hoặc các bên trung gian, những người đã cố gắng truyền đạt các ý tưởng mà sau đó trong một số trường hợp, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dưới những tiêu đề như “kế hoạch 15 điểm”.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh những trao đổi này không cấu thành đối thoại hay đàm phán và lập trường của Iran vẫn nhất quán. Chính sách hiện tại của Tehran là "tiếp tục kháng chiến và bảo vệ đất nước, không có kế hoạch đàm phán trong điều kiện hiện nay".

Ông Aragchi cũng nói về vai trò của một số quốc gia trong khu vực trong việc tạo điều kiện cho Mỹ sử dụng các vùng lãnh thổ và không phận lân cận để chống lại Iran. Ông cảnh báo về sự im lặng của các quốc gia ở Vịnh Ba Tư trước các cuộc tấn công, mô tả việc Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz là một trong những thành tựu quan trọng của cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh Tehran không tìm kiếm một lệnh ngừng bắn mà là kết thúc xung đột theo cách ngăn chặn nó tái diễn.

Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích mạnh mẽ châu Âu, mô tả hành vi của các chính phủ châu Âu là dấu hiệu cho thấy vai trò đang suy giảm của lục địa này trong hệ thống quốc tế. Theo ông, trong cuộc xung đột gần đây, châu Âu đã chọn cách nhượng bộ nước gây hấn thay vì lên án.