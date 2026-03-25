Tờ Times of Israel dẫn lời ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 25/3 nói: "Liệu cuộc đấu tranh nội tâm của các ông đã đạt đến giai đoạn tự đàm phán với chính mình chưa?... Những người như chúng tôi không bao giờ có thể hòa hợp với những người như các ông".

Ông Zolfaqari cho biết thêm, các khoản đầu tư của Mỹ và giá năng lượng trước xung đột sẽ không quay trở lại mức cũ chừng nào Washington chưa chấp nhận rằng sự ổn định trong khu vực là do lực lượng vũ trang Iran đảm bảo.

Hãng thông tấn Axios trích dẫn một nguồn tin nắm rõ các diễn biến liên quan tới Mỹ và Iran cho hay, Tehran đã thông báo với các nước đang cố gắng làm trung gian đàm phán hòa bình cho Tehran và Washington rằng họ "đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump lừa 2 lần và chúng tôi không muốn bị lừa thêm lần nữa".

Theo nguồn tin trên, Mỹ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Iran càng sớm càng tốt, sớm nhất là ngày 26/3 tại Islamabad, Pakistan. Tuy nhiên, trong 2 vòng thương thuyết trước đó giữa Mỹ và Iran, ông Trump đã bật đèn xanh cho các cuộc tấn công bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề cho Iran trong khi vẫn tuyên bố đang tìm kiếm một thỏa thuận.

Tờ The New York Times dẫn lời 2 quan chức ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã gửi cho Tehran một kế hoạch 15 điểm nhằm giải quyết xung đột. Đề xuất này được chuyển qua Pakistan và nêu rõ các bước giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran cũng như an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Theo các quan chức Mỹ, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Syed Asim Munir đã nổi lên như một người trung gian quan trọng giữa Washington và Tehran. Islamabad đã ra tín hiệu sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán nếu cả 2 bên đồng ý.