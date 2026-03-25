Quan chức Iran cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng chỉ xảy ra theo các điều kiện và thời gian biểu của nước này. Tehran sẽ không cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định khi nào xung đột sẽ kết thúc.

Theo quan chức Iran nói trên, Tehran chỉ chấm dứt xung đột khi nước này quyết định cần như vậy và khi các điều kiện mà họ đề ra được đáp ứng. Ông mô tả đề xuất của Mỹ là "quá mức", đồng thời lưu ý những nỗ lực đàm phán trước đó cho thấy Washington không có ý định tham gia thực sự vào quá trình đối thoại có ý nghĩa và đề nghị thương lượng mới nhất chỉ là "chiêu trò nhằm leo thang căng thẳng".

Quan chức Iran đã nêu ra 5 điều kiện để kết thúc xung đột. Đó là chấm dứt “hành động gây hấn và ám sát”, đảm bảo ngăn chặn chiến dịch chống Iran tái diễn, bồi thường thiệt hại xung đột, chấm dứt chiến dịch chống lại Iran và tất cả các nhóm kháng chiến trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trước đó, báo New York Times đưa tin, Mỹ đã gửi cho Iran một danh sách 15 điểm cần đồng ý để chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Iran đang rất muốn đạt được một thỏa thuận.

Hãng tin WANA dẫn lời ông Mohammad Javad Larijani, một nhân vật chính trị bảo thủ ở Iran hôm nay (25/3) cho hay nước này sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của mình.

Ông Larijani cũng kêu gọi xem xét lại tư cách thành viên của Iran trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ông đề xuất thành lập một ủy ban để đánh giá xem hiệp ước có phục vụ lợi ích của đất nước hay không. Theo ông, Iran có thể quay lại nếu thấy có lợi, nhưng nếu không thì nên rút khỏi hiệp ước.