Hãng tin Sky News trích dẫn lời nhà chức trách Kuwait cho hay các lực lượng phòng không nước này đã đẩy lùi những cuộc tấn công mới của Iran, song các UAV đã đâm trúng một bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Kuwait, gây cháy tại hiện trường. Theo Abdullah Al-Rajhi, phát ngôn viên của Tổng cục Hàng không dân dụng Kuwait, vụ tấn công gây thiệt hại về vật chất nhưng cho tới nay chưa có báo cáo về thương vong.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phát hiện tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Jerusalem, miền trung và miền bắc nước này. Theo trang Ynet News, còi báo động vang khắp miền bắc tới Ashdod sau khi tên lửa từ Iran lao tới, khiến hàng triệu cư dân phải sơ tán đến các khu vực được bảo vệ. Báo cáo ban đầu cho hay một vật thể đã rơi xuống khu vực Hadera, làm khói đen bốc lên cao.

Iran hôm nay (25/4) cũng kêu gọi các quốc gia Trung Đông thành lập một “liên minh an ninh và quân sự” trong khu vực, không có sự tham gia của Mỹ và Israel.

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran phát biểu trong một thông điệp video gửi tới thế giới Ảrập và Hồi giáo: "Đã đến lúc phải thành lập một liên minh an ninh mà không có sự hiện diện của Mỹ và Israel". Quan chức này mô tả sự gây hấn của Mỹ và Israel đối với Iran đã phản ánh một “giai đoạn mới”.

Ông Zolfaghari cũng nhấn mạnh việc không cần thiết phải dựa vào các cường quốc bên ngoài và quay trở lại với những lời dạy của Kinh Qur'an, với lập luận rằng các quốc gia trong khu vực không cần những nước xa xôi đảm bảo an ninh cho họ.

Liên quan tới thiệt hại Iran hứng chịu trong xung đột, ông Pirhossein Kolivand, người đứng đầu Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Iran thống kê 85.000 địa điểm dân sự ở nước này đã bị hư hại kể từ khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công. Trong đó, Tehran chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 282 trung tâm y tế và 600 trường học bị nhắm mục tiêu.