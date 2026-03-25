Iran nã tên lửa vào tàu sân bay Mỹ. Ảnh: WANA

Hãng WANA đưa tin, chiến dịch trên do đích thân Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran phê duyệt từ trụ sở chỉ huy tác chiến hải quân. Ông Irani đã bày tỏ sự tiếc thương đối với thủy thủ đoàn của tàu khu trục Dena và nhấn mạnh cam kết của Iran trong việc duy trì “chủ quyền hàng hải đầy đủ” ở Vịnh Ba Tư cũng như kiểm soát eo biển Hormuz chiến lược.

Ông Irani tuyên bố Hải quân Iran sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của các lực lượng hải quân thù địch trong khu vực. Ông khẳng định bất kỳ tàu nào của đối phương tiến vào tầm bắn hiệu quả của hệ thống tên lửa Iran sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Liên quan tới thông tin Mỹ có thể điều 1.000 - 2.000 quân đến Trung Đông để gia nhập 50.000 binh sĩ đã hiện diện tại khu vực, báo Guardian dẫn bài đăng trên mạng xã hội của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết Tehran đang theo dõi sát sao mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là triển khai quân đội. Quan chức này cảnh báo: "Đừng thử thách quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng tôi".

Trong diễn biến mới nhất liên quan tới nỗ lực giải quyết xung đột ở Trung Đông, một nguồn tin Iran cấp cao hôm nay (25/3) tiết lộ Pakistan đã chuyển một đề xuất của Mỹ cho Iran, nhưng địa điểm cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt giao tranh vẫn chưa được quyết định.

Nguồn tin yêu cầu giấu tên không tiết lộ chi tiết về đề xuất hay nói liệu đó có phải là đề xuất khung 15 điểm của Mỹ để chấm dứt xung đột như báo chí đã đưa tin trước đó hay không. Nguồn tin cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Pakistan có thể là địa điểm cho các cuộc đàm phán như vậy.