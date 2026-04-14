Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/4 đã đăng tải những hình ảnh về cuộc thử nghiệm tên lửa mới đây trên tàu khu trục Choe Hyon.

"Cuộc thử nghiệm được thực hiện dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và các chỉ huy hải quân nhằm đánh giá hiệu quả tác chiến của tàu khu trục Choe Hyon. Trong cuộc thử nghiệm, chiến hạm này đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược và 3 tên lửa chống hạm, đồng thời kiểm tra khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường đã được nâng cấp", KCNA cho biết.

Ảnh: Yonhap

Truyền thông Triều Tiên tiết lộ, các tên lửa hành trình đã bay trong khoảng 7.869 - 7.920 giây, trong khi tên lửa chống hạm bay từ 1.960 - 1.973 giây trên vùng biển phía tây trước khi tấn công mục tiêu chỉ định với độ chính xác "cực cao".

Sau cuộc thử nghiệm, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định "việc tăng cường không giới hạn năng lực răn đe hạt nhân đáng tin cậy vẫn là ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên".

Tàu khu trục tên lửa Choe Hyon có lượng giãn nước 5.000 tấn, là chiến hạm lớn nhất lịch sử Triều Tiên. Chiến hạm này được trang bị tổng cộng 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp tối ưu hóa số lượng và chủng loại tên lửa mang theo.

Các chuyên gia quân sự nhận xét, tàu Choe Hyon sở hữu hỏa lực vô cùng ấn tượng, không hề kém cạnh so với các chiến hạm hiện đại trên thế giới. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ được trang bị khoảng 90 - 96 ống phóng tên lửa.