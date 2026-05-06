Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài RT, Israel không xác nhận hay phủ nhận việc sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chưa công khai bất kỳ học thuyết nào nêu rõ việc có thể sử dụng những vũ khí như vậy hay các "lằn ranh đỏ" nếu có của nước này. Mặc dù Mỹ đã biết về chương trình hạt nhân của Israel ít nhất từ đầu những năm 1960 nhưng vẫn giữ im lặng.

Trong một bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, các nhà lập pháp do nghị sĩ Joaquin Castro dẫn đầu viết Washington đang chiến đấu sát cánh với một quốc gia mà chính phủ Mỹ từ chối thừa nhận chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Nhóm nghị sĩ cảnh báo: "Những rủi ro về tính toán sai lầm, leo thang và sử dụng hạt nhân trong môi trường này không phải là lý thuyết suông".

Các nghị sĩ yêu cầu chính phủ Mỹ phải áp dụng tiêu chuẩn minh bạch với Israel như những quốc gia khác. Họ đồng thời cho rằng nếu không làm như vậy, chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân nhất quán cho Trung Đông, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran và tham vọng hạt nhân của Ảrập Xêút, sẽ là điều không thể.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Israel sở hữu từ 80 - 90 vũ khí hạt nhân, bao gồm 30 quả bom và khoảng 50 đầu đạn tên lửa đạn đạo.

Israel bị cáo buộc theo đuổi tham vọng hạt nhân ngay sau khi thành lập đất nước vào năm 1948. Ernst David Bergmann, lãnh đạo đầu tiên của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel đã nói về bom hạt nhân như thứ sẽ đảm bảo “Israel sẽ không bao giờ bị dẫn dắt như những con cừu đến lò mổ nữa”.

Theo SIPRI, Israel có thể đã sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên vào cuối những năm 1960 từ plutonium được sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev.