Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky ngày 23/3 đã tóm tắt nội dung cuộc họp với lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR), qua đó tiết lộ một số thông tin đáng chú ý về tình hình khu vực và Trung Đông.

"Nga đang sử dụng năng lực trinh sát vô tuyến, tình báo điện tử và thông tin từ các đối tác Trung Đông để hỗ trợ Iran. Chúng tôi có bằng chứng không thể bác bỏ về vấn đề này", ông Zelensky cho biết.

Dù tuyên bố chắc chắn, nhưng ông Zelensky lại không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra, đã có nhiều thông tin cho rằng Nga đã cung cấp dữ liệu tình báo cho Iran về vị trí của các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh. Theo nguồn tin của tờ Politico, Điện Kremlin ngày 20/3 đã đề nghị ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Iran nếu Mỹ cũng làm điều tương tự với Ukraine, song Washington đã từ chối đề xuất này.

Từ thông tin của HUR, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ việc Nga đang triển khai thêm các trạm điều khiển máy bay không người lái (UAV) tại nhiều khu vực trên tiền tuyến và trong lãnh thổ Belarus. "Chúng tôi đã thông báo cho các đồng minh phương Tây về diễn biến này", ông Zelensky nói.

Moscow hiện chưa đưa ra bình luận trước cáo buộc của Tổng thống Ukraine, nhưng vào tuần trước Nga đã bác bỏ một báo cáo của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) khi tờ báo này cho rằng Moscow chia sẻ hình ảnh vệ tinh và công nghệ thiết bị bay không người lái cải tiến cho Iran.