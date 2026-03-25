Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/3 tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đang tiến hành thảo luận với "những nhân vật cần thiết tại Iran" để hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này với Iran, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và nhiều quan chức khác đều tham gia. Chúng tôi đang nói chuyện với đúng người ở Iran và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Cũng theo ông Trump, Iran đã đưa ra một nhượng bộ về năng lượng với Mỹ. Ông Trump không cung cấp thông tin cụ thể, nhưng ám chỉ nhượng bộ này có liên quan đến eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: NYT

"Đó là một diễn biến tích cực. Họ đã đề nghị một món quà lớn, nó không liên quan đến hạt nhân, mà liên quan đến dầu mỏ và khí đốt", ông Trump nói.

Cũng liên quan đến tình hình Iran, Pakistan ngày 24/3 đã đề nghị được đăng cai các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran. Một số nguồn tin còn cho rằng phái đoàn Mỹ và Iran có thể gặp nhau tại Islamabad ngay trong tuần này để thảo luận về một thỏa thuận tiềm năng.

"Nếu cả Mỹ và Iran đều đồng thuận, Pakistan sẵn sàng làm nước chủ nhà, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất và đi đến kết quả cuối cùng. Chúng tôi hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực đối thoại để chấm dứt xung đột Trung Đông", Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho hay.

Theo CNN, Iran hiện không muốn ngồi vào bàn đàm phán với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - những nhân vật từng tham gia thảo luận trước khi cuộc xung đột nổ ra. Thay vào đó, chính quyền Tehran cho rằng Phó Tổng thống Vance hay Ngoại trưởng Rubio sẽ là gương mặt phù hợp hơn.

"Mọi người đều thấy rõ Phó Tổng thống Vance là người muốn cuộc xung đột nhanh chóng kết thúc", một nguồn tin thân Iran tiết lộ.