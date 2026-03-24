Theo CNN, chính phủ Iran ngày 24/3 đã bổ nhiệm cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohammad Bagher Zolqadr làm Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao.

Thông tin bổ nhiệm được Phó tổng thống Iran phụ trách truyền thông Mehdi Tabatabaei công bố trên mạng xã hội. Ông Tabatabaei nhấn mạnh rằng quyết định trên đã được Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei thông qua. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia là vị trí vô cùng quan trọng đối với bộ máy an ninh và đối ngoại của Iran, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ muốn đàm phán với Tehran.

Tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohammad Bagher Zolqadr. Ảnh: WANA

Truyền thông địa phương cho biết, ông Zolqadr là một quan chức có thâm niên trong bộ máy lãnh đạo, từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao trong các cơ quan quân sự, dân sự và tư pháp của Iran. Trước khi làm chỉ huy IRGC trong nhiều năm, ông Zolqadr từng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng phụ trách an ninh thuộc Bộ Nội vụ, phó lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang và cố vấn cho Chánh án tư pháp về phòng chống tội phạm.

"Giới quan sát tin rằng việc đảm nhận nhiều vị trí trong hơn 4 thập kỷ đã giúp ông Zolqadr nhận được sự tin tưởng từ cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm một nhân vật có lập trường cứng rắn như ông Zolqadr được xem là tín hiệu cho thấy Tehran muốn duy trì lập trường an ninh quốc gia, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của IRGC trong chính quyền", CNN nhận định.

Người tiền nhiệm của ông Zolqadr là ông Ali Larijani - nhân vật đã thiệt mạng trong cuộc không kích hồi tuần trước của Mỹ và Israel. Ông Larijani là một trong những chính khách kỳ cựu và có ảnh hưởng nhất trong hệ thống chính trị Iran trong hàng chục năm qua.