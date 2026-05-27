Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ cất cánh từ sân bay Ben Gurion. Ảnh: Flash90

Kênh truyền hình trên đưa tin: "Trong vòng 72 giờ, phi đội máy bay Mỹ sẽ rời Israel để tới các căn cứ ở châu Âu. Ngoài ra, các máy bay cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng để quay lại sân bay Ben Gurion nếu giao tranh với Iran tái diễn".

Hiện, nhà chức trách Mỹ và Israel chưa đưa ra bình luận chính thức nào về thông tin trên. Trong thời gian gần đây, các hãng hàng không dân dụng của Israel đã phàn nàn về số lượng lớn máy bay quân sự của Mỹ tại sân bay quốc tế Ben Gurion. Truyền thông Israel cũng đăng tải hình ảnh hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu quân sự của Mỹ tại sân bay này.

Kênh 12 cũng cho hay, Bộ trưởng Giao thông vận tải Miri Regev mới đây đã gửi một bức thư khẩn tới Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, kêu gọi sơ tán ngay lập tức các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ khỏi sân bay Ben Gurion. Trong thư, bà Regev cho biết sự hiện diện của các máy bay này đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động của sân bay dân sự, đặc biệt là khi các hãng hàng không nước ngoài bắt đầu quay trở lại Israel.

Sân bay Ben Gurion, nằm gần Tel Aviv, là trung tâm hàng không dân dụng lớn nhất của Israel.

Trước đó, đài truyền hình công cộng KAN của Israel đưa tin, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 và hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu khắp các cơ sở quân sự và sân bay ở Israel và Washington muốn duy trì việc triển khai này ít nhất cho đến cuối năm nay.