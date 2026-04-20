Tờ Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 19/4 tuyên bố: "Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng toàn lực, cả ở trên bộ và trên không, kể cả trong thời gian ngừng bắn, nhằm bảo vệ binh lính của chúng ta tại Lebanon".

Binh lính Israel tại miền nam Lebanon. Ảnh: IDF

Cũng theo ông Katz, quân đội Israel đang phá hủy các công trình hoặc tuyến đường tình nghi bị gài mìn ở gần biên giới, đồng thời tấn công những vị trí được cho là cơ sở của lực lượng Hezbollah. "Mục tiêu dài hạn là giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah thông qua kết hợp biện pháp quân sự và ngoại giao. Israel sẽ tiếp tục hành động nếu chính phủ Lebanon không thực hiện nghĩa vụ", Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh.

Tel Aviv có động thái trên trong bối cảnh 1 binh sĩ Israel đã thiệt mạng ở miền nam Lebanon trong ngày 17/4, ngày đầu tiên lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon có hiệu lực.

Ngược lại, Naim Qassem, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày "sẽ đổ vỡ" nếu không được tuân thủ đầy đủ. Ông Qassem cũng yêu cầu Israel chấm dứt mọi hoạt động tấn công và rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon. Ông nhấn mạnh các bước tiếp theo cần thực hiện là trao trả tù nhân, hồi hương dân thường và triển khai tái thiết bằng viện trợ quốc tế.