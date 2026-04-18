Theo tờ Times of Israel, Tổng thống Trump ngày 17/4 tuyên bố Washington đã cấm Israel tiếp tục ném bom ở Lebanon, đồng thời nhấn mạnh mọi thỏa thuận Mỹ đạt được với Iran "hoàn toàn không liên quan đến Lebanon".

"Israel sẽ không ném bom Lebanon nữa. Mỹ đã cấm họ làm như vậy, quá đủ rồi!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trong bài đăng của mình, lãnh đạo Nhà Trắng cũng khẳng định thỏa thuận giữa Mỹ và Iran không liên quan đến tình hình Lebanon, nhưng Washington sẽ có phương án để giải quyết vấn đề liên quan đến nhóm vũ trang Hezbollah được Tehran hậu thuẫn ở Lebanon "một cách thích hợp".

Theo nguồn tin của hãng thông tấn Axios, giới chức Israel đã tỏ ra "sững sờ và lo ngại" trước phát biểu của ông Trump vì chúng mâu thuẫn với những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon.

"Lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel nêu rõ Tel Aviv sẽ không tiến hành bất kỳ hoạt động tấn công nào nhằm vào các mục tiêu thuộc Beirut, nhưng vẫn bảo lưu quyền tự vệ trước các cuộc tập kích đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra", một quan chức Nhà Trắng giải thích về tuyên bố của Tổng thống Trump.

Cùng ngày 17/4, Thủ tướng Israel Netanyahu đã bày tỏ sự ủng hộ với thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, gọi đây là "cơ hội kết hợp với chính phủ Lebanon để thúc đẩy một giải pháp ngoại giao và quân sự". Tuy nhiên, ông Netanyahu lưu ý chiến dịch chống Hezbollah của Israel vẫn chưa kết thúc.

"Tôi sẽ nói thẳng, chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc tại Lebanon. Việc giải giáp Hezbollah sẽ đòi hỏi nỗ lực bền bỉ, sự kiên nhẫn và sự khéo léo trong ngoại giao", ông Netanyahu nói.

Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon chính thức có hiệu lực từ nửa đêm 16/4 theo giờ địa phương. Lệnh ngừng bắn này sẽ chấm dứt hơn 1 tháng leo thang xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.