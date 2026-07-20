Theo tờ Times of Israel, giới chức quân đội Israel ngày 19/7 đã lên tiếng về khả năng Tel Aviv tấn công tổng lực vào Iran, nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn đang theo sát các diễn biến trong khu vực.

"Nếu Iran tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel, chúng tôi sẽ đáp trả tổng lực. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch cho cả hoạt động tấn công lẫn phòng thủ trong trường hợp Mỹ thay đổi chính sách", Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nói.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir cho biết các đơn vị Israel đã theo dõi sát sao vụ tấn công của Iran tại miền nam Jordan, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả quyết liệt nếu bị gây hấn.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Ảnh: X/@Israel_katz

"Các hệ thống phòng không của Israel vẫn ở trong tình trạng báo động sau khi Iran phóng tên lửa vào thành phố Aqaba ở miền nam Jordan. Chúng tôi sẵn sàng nối lại hoạt động chiến đấu với quyết tâm cao độ nhắm vào bất cứ ai gây hại đất nước", ông Zamir nhấn mạnh.

Theo truyền thông địa phương, hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đã được kích hoạt trong đêm 19/7 để đánh chặn một số mảnh vỡ tên lửa có nguy cơ đe dọa thành phố Eilat, khu vực nằm sát thành phố Aqaba.

Binh lính Mỹ thiệt mạng ở Iraq vì UAV Iran

Theo báo The Hill, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/7 đã thông báo về việc 1 binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong quá trình xử lý máy bay không người lái (UAV) của Iran tại miền bắc Iraq.

"Đã có 1 quân nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong khi xử lý một đầu đạn chưa phát nổ của UAV Iran tại Iraq. Chúng tôi đã tiến hành không kích đêm thứ 9 liên tiếp để trừng phạt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công binh lính Mỹ", CENTCOM thông báo.

Trước đó, Lầu Năm Góc đã xác nhận việc 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan vào ngày 17/7 vì đợt tấn công bằng tên lửa của Iran. Tính từ tháng 2, đã có tổng cộng 17 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Trung Đông.

"Sự hy sinh của các binh sĩ sẽ càng củng cố quyết tâm của quân đội Mỹ", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố.