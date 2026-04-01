Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Tehran Alexey Dedov ngày 31/3 phát biểu: "Bất chấp mọi lời đảm bảo từ chính quyền Mỹ và Israel, các cuộc tấn công vào khu vực gần lò phản ứng tại nhà máy Bushehr vẫn đang xảy ra. Chúng tôi đã ghi nhận 3 trường hợp như vậy, khi tên lửa rơi cách lò phản ứng số 1 lần lượt là 200m, 250m và 450m. Nếu nhà máy điện hạt nhân này bị hư hại, chúng ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc về môi trường và nhân đạo. Mỹ và Israel đang đùa với lửa".

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: TASS

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lên án việc Mỹ và Israel nhắm vào nhà máy điện hạt nhân của Iran, mô tả đây là "hành động tạo ra những nguy cơ khó lường và không thể chấp nhận được". Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga đang duy trì liên lạc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để cập nhật về tình hình ở Bushehr.

Trong tuyên bố ngày 31/3, Đại sứ Dedov nhấn mạnh tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đang ở trong nước, nhưng thừa nhận ông vẫn chưa có cuộc trao đổi nào với nhà lãnh đạo Iran.

"Lãnh tụ tối cao Mojtaba đang ở Iran, nhưng vì những lý do dễ hiểu, ông ấy vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng. Tổng thống Putin là một trong những người đầu tiên gửi điện chúc mừng ông Mojtaba, qua đó thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Nga dành cho Iran", ông Dedov nói.

Mỹ công bố thương vong sau 1 tháng xung đột

Theo hãng tin Al Jazeera, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 31/3 xác nhận đã có 13 quân nhân của nước này thiệt mạng và 348 binh sĩ bị thương trong cuộc xung đột với Iran.

"Vào ngày 1/3, 6 quân nhân đã thiệt mạng khi Iran tấn công vào cảng Shuaiba của Kuwait, 1 quân nhân khác thiệt mạng trong một đợt tập kích vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút. Bên cạnh đó là 6 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 ở Iraq", đại tá Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM thông tin.

Đại diện CENTCOM cũng tiết lộ quân đội Mỹ đã tấn công hơn 9.000 mục tiêu, đồng thời phá hủy hoặc làm hư hại hơn 140 tàu của Iran kể từ khi cuộc xung đột Trung Đông nổ ra hồi cuối tháng 2.