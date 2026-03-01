Video: Các xe phóng tên lửa của Iran bị Israel tấn công. Nguồn: IDF

Báo Times of Israel đưa tin, trong thông cáo đưa ra sáng nay (1/3), IDF tuyên bố vừa thực hiện loạt đòn không kích nhằm vào nhiều bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không được triển khai ở miền trung và tây Iran.

Đoạn trích thông cáo viết: “Chúng tôi đã tấn công vào một số bãi phóng tên lửa ở miền trung Iran, những nơi chưa bị nhắm đến. Một trong những bãi phóng bị tấn công nằm trong địa phận thành phố Qom, được các lực lượng Iran dùng làm nơi cất giữ mẫu tên lửa H-1 Ghadr có khả năng mang đầu đạn chứa hàng trăm kg thuốc nổ… Các cuộc tấn công nhằm vào những bệ phóng và cơ sở hạ tầng khác của Iran đã ngăn chặn hàng chục vụ phóng tên lửa nhằm vào Israel và giáng đòn nặng nề vào năng lực tấn công của Iran”.

Ảnh: IDF

Đoạn video được IDF công bố trên mạng xã hội X cho thấy, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Israel đã ghi lại khoảnh khắc các hệ thống tên lửa của Iran bị tập kích. Cho đến nay, Iran chưa đưa ra báo cáo sơ bộ thiệt hại quân sự do các đợt không kích của Israel và Mỹ gây ra.