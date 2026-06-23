Theo RT, ông Petro ngày 22/6 đã cáo buộc Israel can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống ở Colombia, đồng thời nhấn mạnh "những thay đổi đối với các máy chủ đã tạo điều kiện để dữ liệu bỏ phiếu bị thao túng".

"Có bằng chứng cho thấy địa chỉ IP của một số máy chủ thuộc Cơ quan Đăng ký quốc gia đã bị thay đổi. Đây là bằng chứng về việc hệ thống phần mềm đã bị xâm nhập và có những người khác đã nhập dữ liệu cho các điểm bỏ phiếu và trung tâm bầu cử. Thực thể duy nhất trên thế giới có khả năng làm điều đó là nhà nước Israel", ông Petro nói.

Tổng thống Colombia tuyên bố sẽ cung cấp cho các thẩm phán thông tin chi tiết về những máy chủ đã bị thay đổi, đồng thời kêu gọi kiểm phiếu lại toàn bộ và điều tra các lỗ hổng trong phần mềm bầu cử.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: NYT

Tuyên bố của ông Petro được đưa ra sau khi ứng viên cánh hữu Abelardo De La Espriella giành chiến thắng sít sao trước Thượng nghị sĩ cánh tả Ivan Cepeda trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia ngày 21/6. Theo báo cáo của Cơ quan Đăng ký quốc gia Colombia, ông Espriella giành được 49,66% số phiếu, trong khi ông Cepeda nhận được 48,70%. Nếu không có gì thay đổi, ông Espriella dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7/8 tới.

Hiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi lời chúc mừng tới ông Espriella. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cũng gửi lời chúc mừng tới ông Espriella về "chiến thắng ấn tượng", đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới.

Ông Abelardo De La Espriella là luật sư kiêm doanh nhân, 47 tuổi, ra tranh cử với cam kết trấn áp tội phạm, chấm dứt đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang và khôi phục quan hệ ngoại giao với Israel.