Tờ Wall Street Journal (WSJ) ngày 25/6 dẫn nguồn tin từ các quan chức quân sự Mỹ tiết lộ về việc Lầu Năm Góc đang xem xét kế hoạch cải tổ căn cứ ở Bahrain, cắt giảm sự hiện diện quân sự ở Kuwait và Ảrập Xêút, đồng thời di dời một số căn cứ sang những địa điểm nằm xa hơn về phía tây nhằm giảm nguy cơ bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran tấn công.

"Không phải toàn bộ công trình bị phá hủy ở các căn cứ Vùng Vịnh sẽ được xây dựng lại. Một trong những phương án được cân nhắc là chuyển các trung tâm chỉ huy xuống các cơ sở ngầm, trong khi năng lực quân sự sẽ được phân tán rộng hơn trên toàn khu vực. Israel hiện là một trong những địa điểm đang được cân nhắc để tái bố trí lực lượng vì nước này đã tiếp nhận hàng chục máy bay quân sự Mỹ trong suốt thời gian xung đột", nguồn tin của WSJ cho biết.

Hàng loạt căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh bị hư hại vì xung đột Iran. Ảnh: WSJ

Theo phân tích từ ảnh vệ tinh của WSJ, căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain đã nhiều lần bị tấn công trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến tháng 6. Ngoài căn cứ tại Bahrain, ít nhất 20 cơ sở khác của Mỹ trong khu vực, bao gồm các căn cứ quân sự và cơ sở ngoại giao, cũng bị tập kích. Diễn biến này được cho đã khiến Washington phải đánh giá lại việc triển khai lực lượng ở Trung Đông.

Khi được hỏi về thiệt hại từ các đợt tấn công của Iran, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ là bảo vệ tính mạng con người thay vì cơ sở hạ tầng.

"CENTCOM đã ưu tiên bảo vệ con người thay vì các công trình và chiến lược này đã phát huy hiệu quả. Iran đã phóng hơn 8.000 tên lửa và UAV, nhưng chỉ có 2 vụ tấn công gây thương vong cho quân nhân Mỹ", Đại úy Hawkins nói.

Hồi tháng 4, Lầu Năm Góc ước tính chi phí cho cuộc xung đột Iran vào khoảng 25 tỷ USD, phần lớn trong số đó là chi phí đạn dược đã sử dụng. Tuy vậy, giới quan sát cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều. Nếu tính cả chi phí sửa chữa các căn cứ ở Trung Đông, số tiền có thể lên tới 40 - 50 tỷ USD.